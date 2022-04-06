В США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России

Сенат США в четверг в ходе голосования поддержал предложение об отказе от импорта энергоносителей из России.



Также сенаторы проголосовали за лишение РФ и Беларуси режима наибольшего благоприятствования в торговле. Данная инициатива позволяет Вашингтону устанавливать тарифы на импорт из обеих стран сверх стандартных уровней Всемирной торговой организации, пишет «Московский комсомолец».

После подтверждения в сенате документ переходит в палату представителей.