Прогноз НАТО: Россия скоро начнет большое наступление в Донбассе

В НАТО ожидают в ближайшее время большой битвы за Донбасс. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, 7 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Столтенберг уверен, что отвод Россией войск из северных областей Украины – не отступление, а перегруппировка сил с последующей переброской на восток. «Мы ожидаем большой битвы в Донбассе, большого российского наступления. И это причина, почему государства НАТО сегодня указали на срочность предоставления Украине большой поддержки», - отметил генсек НАТО.

По словам генсека альянса, простейшим способом прекратить войну было бы решение президента России Владимира Путина вывести войска из Украины и всерьез участвовать в переговорах. «Но мы должны быть реалистами. Мы не видим признаков того, что президент Путин изменил свою основную цель – контроль над Украиной и значительные победы на поле боя», - добавил Столтенберг.