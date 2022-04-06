Сердар Бердымухамедов сменил ключевых силовиков

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов сменил секретаря Государственного совета безопасности и министра внутренних дел, а также упразднил должность вице-премьера по безопасности, сообщает Радио Азатлык.

Согласно информации, причину упразднения должности вице-премьера Сердар Бердымухамедов не уточнил, тогда как увольнение главы МВД он объяснил полученным ранее строгим выговором с последним предупреждением.

О кадровых изменениях в силовых структурах президент Бердымухамедов объявил на заседании Государственного совета безопасности Туркмении 6 апреля, о котором сообщило госинформагентство ТДХ.