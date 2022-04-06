Турецкие компании: «Транзит через Азербайджан обходится дорого» что скажет Казахстан?
Турецкие компании, осуществляющие перевозки в республики Центральной Азии, призывают пересмотреть паромные тарифы между Азербайджаном и Казахстаном. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, компании, занимающиеся международными грузоперевозками, из-за высоких тарифов предпочитают везти товары через Россию.
В данный момент длина очереди из турецких грузовиков, которые застряли на погранпереходе между Россией и Грузией во Владикавказе, составляет более 30 (!!) километров. Тысячи водителей больше месяца ждут очереди в своих машинах как из-за сложных погодных условий, затрудняющих движение на Северном Кавказе, так и из-за задержки Россией турецких грузовиков на границе. По словам их водителей, российская сторона закрыла погранпереход Верхний Ларс, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. В то же время границу без всяких проблем пересекают грузовики из других стран.
Турецкие перевозчики говорят, что транзит через Азербайджан обходится дорого, главным образом, из-за высоких тарифов на паромные перевозки Баку – Актау. По этой причине турки предпочитают перевозить товары в Центральную Азию через Россию, хотя это значительно более дальний путь. Но тут началась войны в Украине, и транспортировка грузов через российскую территорию стала еще более сложной.
Абдулла Озер, представитель правления Международной транспортной ассоциации в Турции по Черноморскому региону, навестив водителей грузовиков, неделями простаивающих у границы, призвал правительство Турции обратить внимание на проблему перевозчиков.
«Из-за войны между Россией и Украиной товары, экспортируемые из нашей страны в семь зарубежных государств, перевозятся через Россию и Грузию, поскольку черноморские порты закрыты. А из-за сложных погодных условий во Владикавказе грузовики не могут пересечь границу и остаются на дорогах. Есть водители фур, которые, чтобы вернуться в Турцию, должны ждать больше месяца. А тут еще Туркменистан, из-за коронавируса закрыл свои границы более чем на два года…»
По убеждению Абдуллы Озера, паромные тарифы между Азербайджаном и Казахстаном слишком высоки, и правительство Турции должно провести переговоры для их пересмотра.