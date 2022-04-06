Турецкие компании, осуществляющие перевозки в республики Центральной Азии, призывают пересмотреть паромные тарифы между Азербайджаном и Казахстаном. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, компании, занимающиеся международными грузоперевозками, из-за высоких тарифов предпочитают везти товары через Россию.

В данный момент длина очереди из турецких грузовиков, которые застряли на погранпереходе между Россией и Грузией во Владикавказе, составляет более 30 (!!) километров. Тысячи водителей больше месяца ждут очереди в своих машинах как из-за сложных погодных условий, затрудняющих движение на Северном Кавказе, так и из-за задержки Россией турецких грузовиков на границе. По словам их водителей, российская сторона закрыла погранпереход Верхний Ларс, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. В то же время границу без всяких проблем пересекают грузовики из других стран.

Турецкие перевозчики говорят, что транзит через Азербайджан обходится дорого, главным образом, из-за высоких тарифов на паромные перевозки Баку – Актау. По этой причине турки предпочитают перевозить товары в Центральную Азию через Россию, хотя это значительно более дальний путь. Но тут началась войны в Украине, и транспортировка грузов через российскую территорию стала еще более сложной.