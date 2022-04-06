Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО

Как пишет СМИ, о намерении войти в Североатлантический альянс будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин.

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО, это может произойти в конце апреля, сообщила финская газета Iltalehti.

Ожидается, что правительство Финляндии обнародует свой дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля, его обсуждение в парламенте начнется после пасхальных каникул, которые начнутся 15 апреля.

По данным источников Iltalehti, решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно будет уже в апреле. Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того как они дадут свое согласие, генеральный секретарь НАТО приглашает страну-кандидата вступить в НАТО.