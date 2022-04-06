Латвия приостанавливает выдачу «золотых виз» россиянам и белорусам

Латвия приостанавливает выдачу «золотых виз» – вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции – гражданам России и Беларуси. Наряду с этим вводится запрет на выдачу первичного вида на жительство россиянам и белорусам. Сейм республики утвердил соответствующие поправки к закону «Об иммиграции» в четверг, 7 апреля.

Выдача документов приостанавливается до 30 июня 2023 года. Вместе с тем принятый законопроект предусматривает ряд исключений. Они распространяются, в числе прочего, на получение ВНЖ в связи с трудоустройством, учебой и по некоторым семейным обстоятельствам.