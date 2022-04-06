Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:18

Со странным на первый взгляд заявлением выступил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, сообщивший, что Астана планирует в 2022 году снизить добычу нефти с ранее прогнозированных 87,5 до 85,7 миллиона тонн нефти. Нефть на мировом рынке не так уж часто стоит больше 100 долларов за баррель, чтобы ее производители добровольно отказывались увеличить добычу. Как известно, именно из таких ценовых всплесков и образуются незапланированные валютные накопления в бюджетах или в суверенных фондах нефтедобывающих стран.

Но власти Казахстана выбрали прямо противоположный путь, словно решив еще больше осложнить задачу президента США Джо Байдена, который пока безуспешно добивается снижения цен на нефть на мировом рынке. С одной стороны, пренебрежением к интересам арабских стран и призывами к крупным нефтепотребителям ограничить закупки из России, США сами инициировали этот процесс. Россия, в свою очередь, ответила на жесткий прессинг коллективного Запада переводом продажи своих углеводородов на рубли, что, как и ожидалось, понимание у европейцев не встретило. А с другой стороны, к этому добавились проблемы с экспортом углеводородов у другой крупной нефтяной страны на постсоветском пространстве – Казахстана. Haqqin.az уже сообщал, что КТК – оператор трубопровода, по которому Казахстан экспортирует основную часть своей нефти, заявил 22 марта о непригодности связи с повреждениями инфраструктуры, причиненными штормом, маршрута в Новороссийский порт на срок до двух месяцев. Как бы скептически ни отнеслись аналитики к версии повреждения терминала «неблагоприятными погодными условиями», экспорту казахстанской нефти на мировые рынки был поставлен мощный заслон. В этом, собственно говоря, и заключается причина, по которой страна вынужденно объявляет о сокращении сразу на 2,2 миллиона тонн экспорта своего «черного золота». В пересчете это составляет около 20 миллионов баррелей, каждый миллион из которых может внести ощутимый вклад в нефтяной баланс отдельно взятого небольшого государства.

Такое сокращение объемов транспортировки весьма болезненно для Казахстана, поскольку через нефтепровод КТК проходит более двух третей всего нефтяного экспорта страны. Достаточно отметить, что в 2021 году КТК отгрузил через новороссийский терминал 60,7 миллиона тонн нефти, что соответствует примерно 510 миллионам баррелей. Из этого объема 53 миллиона тонн поступили с казахстанских месторождений, и всего 7,7 миллиона поставили российские компании. Что же касается реальных альтернативных вариантов экспорта, то у Казахстана их не так много. Один из вариантов предполагает перевод нефтяных потоков из КТК в нефтепровод Атырау-Самара, где высококачественную нефть из Тенгиза придется смешивать с российской Urals, которая даже сейчас, на пике мировых цен, продается с дисконтами до 30 долларов за баррель. Другой вариант – транспортировка через Каспийское море для подачи нефти в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Но из-за низкой пропускной способность казахстанского порта Актау этот маршрут лишь отчасти компенсирует сокращение экспорта.