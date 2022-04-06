Представитель Эрдогана: убийства мирных жителей осложняют переговоры Киева и Москвы

«Процессы на местах, фотографии из Бучи и ряда других населенных пунктов, конечно, затрудняют продолжение переговоров в прежнем русле», - сказал Калын, передает Anadolu.

Информация об убийстве мирных жителей в украинском городе Буча создает риск для посреднических усилий Турции между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Financial Times.

По словам Калына, ужасающие кадры тел мирных жителей Бучи и Бородянки повлияли на готовность Киева продолжать переговорный процесс. «Мы все возмущены этими кадрами. Это открытое нарушение прав человека и скорее всего военное преступление», - отметил представитель администрации турецкого лидера.

Калын не исключил, что на переговорах будет взята пауза на несколько дней, а затем диалог возобновится. «Украинцы пребывают в шоке, как и все мы... Убийство мирных жителей, конечно же, ужасающе и бесчеловечно. Любой, кто совершает подобное, должен понести наказание», - подчеркнул он.

По его словам, Турция по-прежнему призывает стороны к продолжению переговоров. При этом Калын отметил, что не ожидает существенного прогресса в переговорном процессе в ближайшие дни или неделю.

Калын сообщил также, что Минобороны Турции взаимодействовало с российской и украинской сторонами для обеспечения эвакуации из блокированного Мариуполя морским путем.