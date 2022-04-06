Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова прямо в вагоне поезда Москва — Самара. Об этом сообщается в Telegram-канале европейского проекта издания.

По словам Муратова, неизвестный напал на него в купе, облив масляной краской с ацетоном. «Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», – добавил главред «Новой газеты».