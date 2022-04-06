В сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства говорится, что во время телефонного разговора лидеры обсудили состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе по инициативе и при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля трехстороннюю встречу между Евросоюзом, Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиевположительно оценил итоги встречи в Брюсселе. Глава азербайджанского государства подчеркнул достигнутые решения о создании рабочей группы между Арменией и Азербайджаном по подготовке мирного договора с условием включения представленных Азербайджаном базовых принципов, в том числе взаимного признания территориальной целостности и отказа от территориальных претензий, а также учреждения комиссии по делимитации границ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь также выразил удовлетворение достигнутыми результатами.

В ходе беседы было отмечено, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, налаживание транспортно-коммуникационных линий послужат обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе, развитию и процветанию стран региона.

Главы государств также провели обмен мнениями по различным аспектам двусторонних союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.