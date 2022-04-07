В Кремле озвучили новую цель «спецоперации» в Украине

Одной из целей «спецоперации» в Украине является предотвращение угрозы Третьей мировой войны, в том числе против стран НАТО, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает РИА Новости.

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть Третья мировая война. Что сейчас осуществляется – это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны», - заявил Песков.

Отметим, что ранее в интервью телеканалу «Беларусь-1» представитель Кремля заявил, что одна из главных целей спецоперации в Украине – это «спасение» «ЛНР» и «ДНР», а также их «восстановление» в границах 2014 года. Песков также отметил тогда, что «демилитаризация» Украины идет полным ходом. По его словам, это тоже одна из целей «спецоперации» РФ в Украине.