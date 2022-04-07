В Турции рассказали о двух сценариях переговоров Киева и Москвы

Очередные переговоры Украины с Россией могут состояться в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после встречи НАТО в Брюсселе, пишет «Росбалт» со ссылкой на CNN Turk.

Чавушоглу отметил, что стороны уже согласились. По его словам, сначала могут встретиться министры иностранных дел РФ и Украины, а затем лидеры государств. По другому сценарию, возможна совместная встреча глав МИД и президентов.

Турецкий министр добавил, что в обоих случаях возможные переговоры могут состояться в Турции. По его словам, на переговорную обстановку повлияли публикации фотографий из города Буча в Киевской области.