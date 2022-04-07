В городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух домов достали тела 26 погибших, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, в городе не было украинских защитников и военных инфраструктур.

«Сегодня разобрали завалы двух больших домов. Нашли 26 тел погибших. (Россияне) 26-27 февраля зашли танками, в них бросили или гранату, или коктейль Молотова. Они испугались местных жителей, вызвали авиацию, которая пролетела эту улицу и просто уничтожала все», - сказала Венедиктова.

Генпрокурор Украины добавила, что в Бородянке ужасная ситуация с точки зрения разрушений и непредсказуемости жертв.