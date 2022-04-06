Угольное эмбарго и транспортная блокада: Евросоюз утвердил новые санкции против России

Согласно информации, пакет будет содержать новые персональные санкции против российских олигархов, пропагандистов, военного аппарата и аппарата безопасности РФ, ключевых лиц из промышленного и технологического сектора.

Евросоюзу удалось утвердить пятый пакет санкций против России, содержащий, в частности, угольное эмбарго. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Французское председательство в Совете ЕС.

Евросоюз согласился заблокировать активы ряда российских банков, ввести эмбарго на поставки оружия в РФ и запретить экспорт ряда товаров в страну. Последний оценивается в 10 млрд евро и будет включать, в частности, высокотехнологичные товары.

Относительно угольного эмбарго, как и ожидалось, страны согласились ввести его, но дата пока неизвестна. Как сообщалось, в ЕС планировали отсрочить начало его действия на август.

Эмбарго коснется ряда и других товаров и сырья на 5,5 млрд евро ежегодно. Как ранее отмечалось, в список вошла и русская древесина. Также российским судам запретят заходить в порты стран-членов Евросоюза, а операторам дорожного транспорта теперь нельзя будет работать на территории блока.

После публикации в официальном Вестнике ЕС, в пятницу меры вступят в силу.