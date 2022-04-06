Конгресс США принял закон о полном энергетическом эмбарго России

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отказ от российских энергоносителей. Законопроект о запрете импорта энергоносителей из России поддержали 413 конгрессменов, девять проголосовали против, передает РБК.

В ходе того же заседания палата представителей Конгресса также одобрила лишение России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В поддержку инициативы высказались 420 конгрессменов, против проголосовали трое.

Конгресс окончательно одобрил эти законопроекты, теперь их должен подписать президент США Джо Байден.

Байден объявил о запрете на импорт нефти и газа из России еще в начале марта, отметив, что это решение ударит и по США, так как вырастут цены на бензин. Он также заявил, что не ожидает аналогичного шага со стороны Европы, поскольку европейские страны в большей степени зависят от поставок из России.

В Минфине США уточнили, что под запрет попали поставки в Штаты таких товаров российского происхождения, как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ, уголь и продукты из угля.