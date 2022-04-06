Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 01:03

США кардинально пересмотрели стратегию военной помощи Украине. В соответствии с ситуацией, американцы отныне будут поставлять Украине оружие и технику, способную обеспечить победу ВСУ над российской армией. Об этом сказал в интервью haqqin.az американский политолог Юрий Рашкин. Когда в январе 2022 года директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев, он показал Владимиру Зеленскому и руководителям украинских спецслужб карту предстоящего вторжения российских войск. Тогда Зеленский попросил у Байдена военную помощь, но президент США отказался поставлять Киеву современное оружие, поскольку в тот момент у Вашингтона не было достаточно ясного представления о боеспособности украинской армии.

В частности, в США опасались, что с американским оружием произойдет то же самое, что с оружием и техникой, переданными американцами армии Афганистана, которая обратилась в бегство после первого же удара талибов. Одним словом, никто, включая Джо Байдена, не ожидал от украинской армии такого ожесточенного и грамотного сопротивления. Теперь же, когда украинцы на поле боя доказали способность воевать с превосходящими силами врага, их право на получение самого продвинутого оружия уже никем не оспаривается. Кроме того, колоссальное давление на Байдена оказывают республиканцы в Конгрессе и американская общественность, требующие увеличить военную помощь Украине и еще туже сжимать удавку экономических санкций на шее России.

Поворотным фактором войны в Украине стали преступления российских военных в Буче, которые произвели на мировое сообщество такой же эффект, как учиненные сербами в 90-е годы массовые убийства в Боснии и Косово. Во время балканской войны Джо Байден был членом Сената США и хорошо помнит, как развивались события в бывшей Югославии. По мнению Рашкина, поставки оружия США и его союзников Украине будут только увеличиваться. Политолог отметил, что Украина уже получила системы ПВО, которые, фактически, закрыли небо для российской авиации. «Обратите внимание, - говорит политолог, – в последние дни Россия перестала использовать самолеты, и обстреливает украинские города только ракетами. Американцы также передали ВСУ дроны-камикадзе Switchblade, управляемые самонаводящиеся ракеты, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров. До сих пор столь высокотехнологичное оружие США поставляли только Великобритании». По словам американского эксперта, после того, как Украина отбила наступление российских войск на Киев, Россия сменила военную стратегию. Теперь она намерена закрепиться в восточной части Украины и выдать это к 9 мая за «великую победу над фашизмом».