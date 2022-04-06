Знаменитому доктору запретили въезд в Россию

Украинскому врачу-педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому запретили пересекать российскую границу, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, 61-летнему доктору решением суда с 25 марта запрещен въезд в РФ «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения».

По версии российской стороны, Комаровский «в своих аккаунтах в социальных сетях размещал информацию с критикой действий российских Вооруженных сил, озвучивал в том числе фейки».