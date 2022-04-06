На фоне войны в Украине: скачок цен на недвижимость в Баку наше поле зрения
Война, развязанная Россией в Украине, ощутимо сказалась на экономическом благополучии практически всех стран мира. Цены буквально на все товары и продукты питания стремительно ринулись вверх, и Азербайджан эта удручающая тенденция не обошла стороной.
Дорожает буквально все, вплоть до недвижимости. Как отмечают эксперты, именно этот рынок благодаря давно не наблюдавшемуся скачку цен особенно оживился. Более того, прогнозируется, что в ближайшие несколько месяцев жилые и нежилые помещения продолжат дорожать.
Как заявил haqqin.az председатель Общественного союза участников рынка недвижимости Рамиль Османлы, он связывает это прежде всего с тем, что заметно увеличилось число покупателей из России – как на землю, так и на квартиры.
«Особенным спросом пользуются так называемые новостройки. Цены, разумеется, зависят от их местоположения. Например, во второй зоне Наримановского, Насиминского, Хатаинского районов они выше, нежели в первой зоне Сабаила. В целом же рост цен во второй и третьей зонах составляет более 5 процентов, а в первой – от 2 до 3,5 процента. А в Масазыре и Хырдалане многоэтажки стали дороже почти на 10 процентов», - утверждает эксперт.
В последний месяц, по словам Османлы, усилилась динамика рынка жилья, увеличились продажи. Причем, по его наблюдениям, роль в этом процессе азербайджанцев, проживающих в России и Украине, не столь уж значительна.
«Тем не менее некоторые строительные компании считают, что если ситуация сохранится, наши соотечественники в России и Украине будут возвращаться на родину и спрос на рынке возрастет. Но, пожалуй, подорожание недвижимости гораздо больше связано с ростом цен на строительные материалы. В районах, где раньше квадратный метр жилья стоил 1200-1300 манатов, теперь запрашивают не менее 1500. Это достаточно серьезная цифра», - отмечает Османлы.
Примерно так же считает и другой эксперт, Эльнур Фарзалиев. «Бизнес состоятельных азербайджанцев, проживающих в России, столкнулся с серьезными трудностями из-за жестких санкций, и чтобы спасти свои компании от кризиса, они продают приобретенные в свое время в Азербайджане землю, квартиры, объекты по цене даже ниже ее реальной стоимости и пытаются вывезти деньги в Россию в виде валюты. А основной причиной стал рост цен на строительные материалы», - уверен он.
«После окончания пандемии цены на стройматериалы стали расти. Это оказывает существенное влияние на стоимость строительства не только высотных зданий, но и индивидуальных домов», - говорит эксперт.
Война же, по словам Фарзалиева, способствовала еще большему подорожания стройматериалов. Прекратился ввоз фурнитуры и иных материалов из Украины, древесину и многое другое из России завозить все сложнее. Из-за санкций обесценился рубль, из-за чего одни российские предприятия по производству стройматериалов повысили цены, а другие вообще остановились на неопределенное время. К тому же усложнились денежные переводы и банковские операции. Все эти обстоятельства, по мнению эксперта, только подтолкнут рост цен на жилье в Баку.
Маклеры, с которыми разговаривали журналисты, рассказали, что от азербайджанцев из России заказы бывают, но их не так уж много. Интересуют «россиян» в основном квартиры вблизи метро.
«Особенно возле станций «Нариманов», «Хатаи», «Ази Асланов», «Ахмедлы», «Мемар Аджеми». Но некоторые просят найти им жилье в окрестных селах или поселках Баку. Многие ищут что-нибудь подешевле, для временного проживания, в надежде что ситуация улучшится, они вернутся в Россию, а приобретенное в Баку жилье сдадут в аренду», - говорит маклер Гурбан.
Как удалось выяснить, цена однокомнатных квартир в Наримановском районе площадью 40-45 квадратных метров сейчас начинается от 120 тысяч манатов. Жилье такой же площади в 7-м микрорайоне можно купить за 60-65 тысяч. А в новостройках поселка Бакиханова квартиры предлагают по цене 1400 манатов за квадратный метр.
Маклеры подтверждают, что в настоящее время на рынке недвижимости наблюдается значительное оживление, особенно по сравнению с периодом пандемии, но все же спрос далеко не столь высок, как пять-шесть лет назад.