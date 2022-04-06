Ульвия Худиева, собкор 01:17

Война, развязанная Россией в Украине, ощутимо сказалась на экономическом благополучии практически всех стран мира. Цены буквально на все товары и продукты питания стремительно ринулись вверх, и Азербайджан эта удручающая тенденция не обошла стороной. Дорожает буквально все, вплоть до недвижимости. Как отмечают эксперты, именно этот рынок благодаря давно не наблюдавшемуся скачку цен особенно оживился. Более того, прогнозируется, что в ближайшие несколько месяцев жилые и нежилые помещения продолжат дорожать.

Как заявил haqqin.az председатель Общественного союза участников рынка недвижимости Рамиль Османлы, он связывает это прежде всего с тем, что заметно увеличилось число покупателей из России – как на землю, так и на квартиры. «Особенным спросом пользуются так называемые новостройки. Цены, разумеется, зависят от их местоположения. Например, во второй зоне Наримановского, Насиминского, Хатаинского районов они выше, нежели в первой зоне Сабаила. В целом же рост цен во второй и третьей зонах составляет более 5 процентов, а в первой – от 2 до 3,5 процента. А в Масазыре и Хырдалане многоэтажки стали дороже почти на 10 процентов», - утверждает эксперт. В последний месяц, по словам Османлы, усилилась динамика рынка жилья, увеличились продажи. Причем, по его наблюдениям, роль в этом процессе азербайджанцев, проживающих в России и Украине, не столь уж значительна. «Тем не менее некоторые строительные компании считают, что если ситуация сохранится, наши соотечественники в России и Украине будут возвращаться на родину и спрос на рынке возрастет. Но, пожалуй, подорожание недвижимости гораздо больше связано с ростом цен на строительные материалы. В районах, где раньше квадратный метр жилья стоил 1200-1300 манатов, теперь запрашивают не менее 1500. Это достаточно серьезная цифра», - отмечает Османлы.