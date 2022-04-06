Видеодоказательство: жителей Бучи убили, когда в городе стояли российские войска разбор «Медузы»
В распоряжении интернет-издания «Медуза» оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества, на которых запечатлены южные районы города Буча Киевской области. Запись велась с дрона. Судя по метаданным файлов, эти видео были сняты с 23 по 30 марта 2022 года.
Издание отмечает, что опубликованные записи – еще одно очень важное свидетельство (наряду со спутниковыми снимками в The New York Times), из которого следует, что людей в Буче убивали еще до того, как из города отступили российские войска.
«Медуза» утверждает, что на записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Была проведена геолокация расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Отмечается, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.
На нескольких видео рядом с телами можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей. На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.
На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.
«Медуза» отмечает, что до сих пор главным объективным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка города от компании Maxar. На съемке, которую компания датирует серединой марта, видны «предметы, похожие на тела людей» на Яблонской улице. Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.
«Медуза» утверждает, что опубликованное им видео снято до отступления из Бучи российских войск, и приводит три главных аргумента: «Во-первых, российская военная техника хорошо видна на улице Яблонской, причем на нескольких съемках и в разные дни. Несколько бронемашин находятся там и 23-го, и вплоть до 28 марта. На видео, датированном 29 марта, российской техники на улице уже нет. На вооружении украинской армии такая техника не стоит. Во-вторых, источник предоставил... необработанные, исходные видеофайлы, снятые дроном. Эти файлы содержат подробные метаданные, в том числе и данные о времени съемки. В-третьих, поскольку метаданные при желании можно подделать, мы привлекли двух независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года».