В распоряжении интернет-издания «Медуза» оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества, на которых запечатлены южные районы города Буча Киевской области. Запись велась с дрона. Судя по метаданным файлов, эти видео были сняты с 23 по 30 марта 2022 года.

Издание отмечает, что опубликованные записи – еще одно очень важное свидетельство (наряду со спутниковыми снимками в The New York Times), из которого следует, что людей в Буче убивали еще до того, как из города отступили российские войска.

«Медуза» утверждает, что на записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Была проведена геолокация расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Отмечается, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.