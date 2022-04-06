Война в Украине вступила в «новую, иную фазу», заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс после консультаций с партнерами по НАТО, передает Русская служба BBC.

По словам британского министра, сегодня Британия видит более концентрированное наступление российских войск, которому альянс договорился противодействовать, помогая укреплять украинскую оборону.

«Путин сменил тактику, но его намерения остались прежними – захватить контроль над всей Украиной», - констатировала Трасс, добавив, что Британия тоже увеличит помощь Украине, но как именно – пока решается.