Германия решила отказаться от российского угля за 120 дней

Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней, предусмотренный новыми санкциями Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней). Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям», - пояснил канцлер.

Шольц отметил, что для этого перехода потребуется время, но Германия хорошо готова к отказу от российского угля.