Байден поддержал резолюцию Генассамблеи ООН: Россия теперь страна-изгой

"Я аплодирую принятому подавляющим большинством голосов сегодня решению... Это важный шаг международного сообщества, который вновь продемонстрировал, что путинская война превратила Россию в международного изгоя", - говорится в заявлении президента, которое цитирует Русская служба BBC.

По словам главы Белого дома, "США и... союзники и партнеры во всем мире работали на этот результат, потому что Россия систематически и грубо нарушает права человека. России не место в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия больше не сможет участвовать в работе Совета или распространять в нем свою дезинформацию, пока комиссия Совета расследует российские нарушения прав человека в Украине".

"И мы продолжим работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы собрать доказательства для привлечения России к ответственности за совершаемые жестокости, наращивать давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене", - добавил Байден.

Ранее в четверг Генассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека.