В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы Z и V

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжения в Украину. Поправки в законодательство одобрил парламент на заседании 7 апреля, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Партия "Действие и солидарность" заявила, что Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Депутаты также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготавливают, демонстрируют или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать. Физлицам грозит штраф до $490 или до 60 часов общественных работ, а юридическим — штраф до $980.