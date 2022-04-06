Зеленский: в Бородянке намного страшнее Бучи

Картина в освобожденной украинскими войсками Бородянке даже страшнее, чем в соседней Буче, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеобращении в четверг.

"Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там всё значительно страшнее, еще больше жертв российских оккупантов", - сообщил президент Украины.

"Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? - добавил Зеленский. - Там же на каждой улице может быть та же картина, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отвода российских войск".