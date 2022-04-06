В освобожденном украинском селе нашли сожженные тела мирных жителей

7 апреля армия Украины взяла под контроль село Гусаровка в Изюмском районе (Харьковская область). Областная прокуратура заявляет, что после освобождения села в подвале одного из домов были найдены сожженные части тел трех человек, передает Украинская правда со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, российские военные во время оккупации с. Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей. С целью уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля. После освобождения села 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек", - говорится в сообщении прокуратуры.