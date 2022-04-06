Белый дом: Украина получила по 90 комплексов на «каждый российский танк»

Украинские войска благодаря помощи США и их союзников получили по 90 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«На каждый российский танк в Украине США предоставят или предоставили по 10 противотанковых систем. Если вы учтете вклад союзников, то соотношение достигает почти 90 к одному», — сказала Псаки, слова которой привобдит РБК.

Она также добавила, что на каждую российскую бронемашину США дадут около трех комплексов для борьбы с бронетехникой, а вместе со вкладом союзников получится около 25 комплексов на одну бронемашину.