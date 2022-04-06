Зеленский: Украина не будет на коленях просить Россию о встрече

Россия тоже должна хотеть переговоров об окончании полномасштабной войны, которую она развязала против Украины, заявил президент Владимир Зеленский заявил в интервью индийскому Republic Media Network.

По словам украинского президента, желание вести переговоры должно быть и со стороны России, потому что «на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о том, чтобы мы могли остановить войну, не будет», комментирует заявления Зеленского NV.ua.

«Сегодня в этой войне пиковая ситуация. Люди, бомбардировки, крылатые ракеты, Россия применяет все… Я считаю, этого должны хотеть две стороны. Россию ждет полная мировая изоляция. Все видят доказательства пыток», — добавил украинский президент.