Джавад Шабири, автор haqqin.az 04:02

В Панджшерской и Андарабской долинах Афганистана вспыхнули вооруженные столкновения между талибами и Фронтом национального сопротивления (ФНСА) Ахмад Шаха Масуда-младшего. Любая весна в Афганистане, начиная с 1980 года – это время обострения боевых действий. Расцветает «зеленка», где так удобно устраивать засады, душманы, моджахеды, талибы, представители сопротивления – нужное подчеркнуть – покидают убежища. И – «снова бой, покой им только снится». Пока была зима – возникло много группировок, заявлявших о том, что будут беспощадно бороться с талибами. Но пока в бой идут только бойцы Масуда-младшего.

Свое наступление они начали сразу на двух направлениях: в районе Андараб, провинция Баглан, и у кишлака Хисарак в районе Роха, провинция Панджшер. Впрочем, для Талибана это не стало сюрпризом, именно здесь они наступление и ожидали, а потому сумели подготовиться, создав опорные пункты, а также подготовив мобильные группы резерва. Поэтому наступление Масуда-младшего затормозилось с первых же дней, а потом талибы перешли в контратаку, для развития которой сейчас на вертолетах перебрасывают подкрепления в Панджшерскую и Андарабскую долины. ФНСА сообщает об «ожесточенных боях и тяжелых потерях» Талибана, которые, по тем же сообщениям, составляют аж 20 (!) талибов. Такое количество потерь и ход боевых действий говорит о нескольких важных обстоятельствах. Во-первых, вопреки заявлениям ФНСА, у сил Масуда-младшего нет возможностей для масштабного наступления на Талибан – не хватает людей, не хватает вооружения. И все, что остается – это локальные бои, обстрелы опорных пунктов талибов и организация засад на дорогах.

Во-вторых, «широкий фронт сопротивления талибам», о котором пропагандисты ФНСА и ряд международных наблюдателей твердили нам несколько месяцев, оказался пропагандистским блефом. Координация между различными группировками сопротивления Талибану если и существует – то только на словах. Хуже того – союзники Масуда-младшего, по всей видимости, решили не вступать в бой до тех пор, пока он не достигнет каких-либо успехов. Будут победы – будет и их поддержка. А до этого – они намерены выжидать. Более того, если результатов от действий ФНСА не будет, то Масуд-младший не сможет претендовать и на лидерство в афганском сопротивлении – неудачников не любят нигде, особенно – в Афганистане. Но бои в Андарабадской и Панджшерской долинах решают и более важный вопрос – получит ли по их итогам Масуд-младший поддержку от некоторых кругов на Западе. Откровенно говоря, Вашингтону и Брюсселю сейчас Афганистан безразличен. Но ключевое слово здесь – «пока». Как только начнется реализация серьезных проектов, таких как газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Трансафганская железная дорога, которая через Афганистан соединит железнодорожную сеть Узбекистана с железнодорожной сетью Пакистана – у западного бизнеса вновь вспыхнет интерес к Кабулу. И, соответственно, появится запрос на формирование здесь силы, которая могла бы продвигать прозападную повестку, одновременно с этим вредя китайским, пакистанским, узбекским и турецким интересам.