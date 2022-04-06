Одного из главарей якудза арестовали в США: хотел купить ракеты ПВО

В США арестован один из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза Такеси Эбисава, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру южного округа Нью-Йорка.

Согласно сообщению, 57-летний якудза пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане. Он с 2019 года находился в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и был арестован в Нью-Йорке в начале недели. Кроме него по этому делу были задержаны трое граждан Таиланда.

Как сообщается, Эбисава планировал в качестве оплаты за оружие ввезти в США не менее тонны наркотиков для их реализации на улицах Нью-Йорка и других городов. Приобретенные ракеты класса «земля-воздух» он собирался продать в Мьянму боевикам из этнических вооруженных группировок. Кроме ракет в партии оружия, предназначенной для повстанцев в Мьянме, фигурировали более 70 реактивных танковых гранатометов и десять пулеметов M-60.