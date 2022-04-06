Премьер Израиля: Все причастные к теракту в Тель-Авиве «заплатят за это»

Силы безопасности Израиля ведут поиски нападавшего в Тель-Авиве и намерены найти всех причастных к теракту, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

В заявлении, опубликованном в Twitter его администрации, говорится, что «каждый, кто прямо или косвенно помогал террористу, заплатит за это».

Полиция Израиля распространила фотографию предполагаемого преступника и попросила помощи граждан в его поисках, передает газета The Jerusalem Post.