Премьер Израиля: Все причастные к теракту в Тель-Авиве «заплатят за это»
Силы безопасности Израиля ведут поиски нападавшего в Тель-Авиве и намерены найти всех причастных к теракту, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
В заявлении, опубликованном в Twitter его администрации, говорится, что «каждый, кто прямо или косвенно помогал террористу, заплатит за это».
Полиция Израиля распространила фотографию предполагаемого преступника и попросила помощи граждан в его поисках, передает газета The Jerusalem Post.
Вечером четверга в центре Тель-Авива вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, два человека погибли. Произошедшее классифицировано как теракт.