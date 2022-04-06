Крупнейший в мире производитель алмазов попал под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки российскую алмазодобывающую компанию «Алроса», а также «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), ее дочерние компании и членов правления, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз OFAC.

Все физические и юридические лица включены в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), то есть попали под блокирующие санкции Минфина США. Это означает, что вся собственность попавших под санкции лиц в США блокируется, а лицам в США запрещаются все операции с ними.