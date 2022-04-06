Сенат США запретил импорт российской нефти

Верхняя палата американского Конгресса поддержала законопроект о запрете ввоза из России любых энергоносителей. Как сообщает сайт Сената США, голосование было единогласным: принятие документа одобрили все 100 сенаторов от обеих партий.

Незадолго до этого сенаторы так же единогласно поддержали лишение России и Беларуси статуса стран, которым оказывается наибольшее содействие в торговле.

Кроме того, тот же законопроект повторно санкционирует санкции, ранее введенные "законом Магнитского" - для борьбы с коррупцией и против нарушений Москвой прав человека. В числе предусмотренных документом мер - запрет на выдачу виз и замораживание активов.