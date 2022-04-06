Яхты российских олигархов, попавших под санкции, скрывают на Мальдивах, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Согласно информации, на островах скрывается яхта бизнесмена Андрея Мельниченко Motor Yacht A. Как только Мельниченко оказался в санкционном списке, судно было отключено от системы определения местоположения.

Motor Yacht A — одна из шести связанных с россиянами яхт, которые находятся на Мальдивах в Индийском океане.

Генеральный прокурор страны Хуссейн Шамим сообщил, что власти не могут конфисковать, если их владельцы не нарушали местных законов.