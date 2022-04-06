Сумскую область Украины полностью освободили от российских войск

Сумскую область полностью освободили от российских войск, но ее еще необходимо разминировать, сообщил глава Сумской горадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Территория области свободна от россиян, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", - написал он в Facebook.

По его словам, на территории еще небезопасно. "Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили. Сначала - разминирование", - добавил Живицкий.