На севере российские войска уже полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для борьбы на Донбассе, сообщает Минобороны Британии.

По данным британской разведки, многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, а любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.

Отмечается, что российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.