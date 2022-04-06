США передали Украине свыше 6 тысяч Stinger и Javelin

Военная помощь Вашингтона Киеву включает более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом [США Джо Байденом] в марте, были доставлены. Администрация продолжает работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения, которые могут быть переданы Киеву. Более 30 стран отправили Украине военную помощь, отчасти благодаря нашим дипломатическим усилиям", - сообщили в Белом доме.

Отмечается, что общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля составил $1,7 млрд, а с января 2021 года - в $2,4 млрд. Она включает более 7 тыс противотанковых систем, помимо Javelin, свыше 7 тыс единиц стрелкового оружия, более 50 млн единиц боеприпасов, 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок, ракетные комплексы с лазерной системой наведения, радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами. Также предоставлялись беспилотные летательные аппараты Puma, бронеавтомобили, системы ночного видения и средства связи.