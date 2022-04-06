Ильхам Алиев принял азербайджанских борцов фото
В пятницу, 8 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по борьбе, участвовавших в чемпионате Европы в Венгрии.
В пятницу, 8 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по борьбе, участвовавших в чемпионате Европы в Венгрии.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.