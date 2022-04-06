Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства в Токио, заявила на пресс-конференции представитель МИД Японии.

"Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио", - сообщила она. При этом сроки исполнения соответствующего решения представитель ведомства не указала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва даст на это решение Токио соответствующий ответ.

