Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов обновлено
Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства в Токио, заявила на пресс-конференции представитель МИД Японии.
"Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио", - сообщила она. При этом сроки исполнения соответствующего решения представитель ведомства не указала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва даст на это решение Токио соответствующий ответ.
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МИД Японии собирается выслать из страны некоторых российских дипломатов, сообщает Interfax со ссылкой на агентство Kyodo.
По данным источников Kyodo, министерство иностранных дел Японии приняло решение выслать некоторых российских дипломатов. При этом источники отметили, что подобный шаг японских властей, вероятно, вызовет аналогичные меры по отношению к дипломатам Японии в России. В связи с чем Токио тщательно изучают, кого из россиян следует выслать.
Ранее газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах сообщала, что Япония вряд ли последует примеру стран НАТО и вышлет российских дипломатов. Большинство европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.