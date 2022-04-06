Акар и Резников обсудили эвакуацию из Мариуполя

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подчеркнул значимость скорейшей и безопасной эвакуации мирных жителей из города Мариуполя и других населенных пунктов Украины как по морю, так и по суше, передает Anadolu со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Турции.

Согласно сообщению, турецкий министр отметил необходимость незамедлительного прекращения огня с целью продвижения дипломатического урегулирования и предотвращения дальнейшего кровопролития. Акар заверил, что Анкара готова и впредь делать все возможное для доставки гуманитарных грузов в Украину.