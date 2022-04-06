Российская компания призвала расследовать события в Буче

Российская алюминиевая компания «Русал» призвала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

«Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», - сказано в заявлении от имени главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда.

Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, «чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни».

Отмечается, что «Русал» стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию событий в Буче.