Минобороны России рапортует о сбитии украинских вертолетов и «Байрактара»

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два – «Байрактар ТБ-2», - сказал он.

ВС РФ с начала «спецоперации» ы Украине уничтожили 421 беспилотник, 223 установки РСЗО и 2 019 танков и бронемашин. «Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 917 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.