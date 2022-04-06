В блокадном Мариуполе тяжелые уличные бои

В городе Мариуполь продолжаются сложные уличные бои украинской армии с россиянами, которым не удается взять город под контроль. Об этом накануне заявлял представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Ситуация в Мариуполе сложная. В то же время город держится... Продолжаются уличные бои. Город потерпел огромные разрушения в результате артиллерийских и авциационных ударов со стороны противника", – сказал Мотузяник, его слова передает издание Гордон.

Мотузяник отметил, что Мариуполь взял на себя один из главных ударов россиян. "Наши защитники мужественно и героически там обороняются и именно благодаря этому героизму нам удалось добиться успеха во многих направлениях... Россияне могут уничтожить этот город, но героизм наших военных, обороняющих Мариуполь, им не удастся уничтожить никогда", – подчеркнул спикер.