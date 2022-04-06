Офис Зеленского о попытках создать новые «народные республики»: это уже не будет работать

В 2022 году в Украине уже не сработают попытки создать какие-то новые «народные республики», заявил в интервью РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, все попытки россиян «устроить какие-то анклавные вещи, какие-то «ХНР», они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное».

«Все это не будет работать. Все эти «референдумы», попытки завезти рублевую массу и так далее - это ни на что не будет влиять», - добавил Подоляк.