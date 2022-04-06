В Украине заявили, что Россия уже готова к «масштабной битве» за Донбасс

Российские войска заканчивают подготовку к масштабной битве за Донецкую и Луганскую области. В регионе уже активизируются бои, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Мы чувствуем окончание подготовки для того массированного прорыва, к той великой битве, которая будет здесь у нас в Луганской и Донецкой областях. Российские войска постоянно пытаются осуществить наступление. Сейчас активные боевые действия идут в Рубежном и Попасной", - заявил Гайдай.

По его словам, российские войска планируют выйти на географические границы и занять обе области.