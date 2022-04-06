В Пентагоне считают, что Россия отказалась от цели захватить Киев

Президент России Владимир Путин, «вероятно, отказался» от попытки захватить Киев, поскольку Россия переместила свое внимание на восток и юг Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам, сообщает Defence News.

«Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; но он ошибался. Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны», - цитирует Остина «Европейская правда».

Как сообщалось ранее, по мнению чиновников в США и других странах Запада, президент России Владимир Путин не отказался от захвата Киева, несмотря на отвод войск на этом направлении.