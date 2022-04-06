Почти 12 тысячам украинцев «в экстренном порядке» выдали российские паспорта

Около 12 тысячам украинцев «в экстренном порядке» предоставлено гражданство России, заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Олег Кадочников, пишет ТАСС.

По данным ведомства, некоторые из прибывших переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, включая 10,5 тысячи детей.

Украинцы могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе столичного МВД.