В видеоматериале рассказывается о трагедии, свидетелями которой стали жители Агдабана, о жестоком убийстве армянами женщин, стариков и несовершеннолетних.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоматериалы и инфографику в связи с убийством армянами азербайджанцев в селе Агдабан Кельбаджарского района 30 лет назад.

В ролике указана информация о территории, населении села Агдабан и его основной занятости. В то же время размещена статистика преступлений, совершенных в результате оккупации села, и информация о ущербе, нанесенном материально-культурному наследию.

Отметим, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянами была учинена резня в селе Агдабан Кельбаджарского района. Во время геноцида, совершенного против мирного населения, были убиты 67 человек, заживо сожжены 8 90-100-летних стариков, 2 ребенка, 7 женщин. 2 человека пропали без вести, 12 человек получили тяжелые телесные повреждения, 5 человек взяты в заложники. 779 мирных жителей подверглись бесчеловечным пыткам. Полностью сгорело более 130 домов.

Дав первую юридическую и политическую оценку этой трагедии, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал произошедшее в Агдабане величайшим преступлением против человечества, охарактеризовав это как позор для всего мира.