Перестрелка на азербайджано-иранской границе: есть убитый

7 апреля около 21:25 на территории пограничной заставы погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы вблизи села Сарханлы Джалилабадского района пограничники заметили трех неизвестных, направлявшихся с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба Азербайджана распространили совместное заявление в связи с инцидентом на ирано-азербайджанской границе .

Погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебную территорию полностью перекрыли. Нарушители границы, проигнорировав приказ пограничного наряда остановиться и предупредительные выстрелы в воздух, открыли стрельбу из огнестрельного оружия по пограннаряду.

Пограничники применили оружие в соответствии с требованиями законодательства, один из нарушителей границы был обезврежен, другой задержан, еще один человек, оказав вооруженное сопротивление, скрылся с места. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию, отмечается в заявлении.

При обезвреженном нарушителе обнаружены и изъяты автомат Калашникова, а также свыше 24 килограммов наркотических средств (9 915 граммов марихуаны, 10 650 граммов героина, 85 граммов опия, 4 080 граммов метамфетамина) и 300 таблеток метадона с 40 психотропными веществами.