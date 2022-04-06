Путин простился с Жириновским

Президент России Владимир Путин 8 апреля приехал проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, скончавшимся 6 апреля после продолжительной болезни, передает РИА Новости.

Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома союзов. Планируется, что она завершится до 13:00 по мск (14:00 по бакинскому времени).

В пятницу, прошло отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На отпевание пришли родные и близкие Жириновского, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.