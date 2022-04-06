Российские солдаты обокрали «нацистов, наркоманов и бандеровцев» бывали хуже времена, но не было подлей
В средствах массовой информации и социальных сетях появляется все больше сообщений и свидетельств о фактах массового мародерства российской армии в Украине.
В почтовых отделениях Белоруссии не протолкнуться от российских военных. Все они заняты только одним – отправляют посылки в Россию. Содержимое само разное - от сковородок и одежды до бытовой техники и всевозможных гаджетов. Источник этого товарного изобилия - населенные пункты Украины, которые российская армия освобождает от «нацистов, наркоманов и бандеровцев».
А ведь было уже такое. И не так уж, по историческим меркам, давно. С 1939 по 1943-й военнослужащие германского вермахта исправно посылали такие «посылочки» родным в Третьем рейхе. Из Франции, Польши, Голландии, России – аккуратно упакованные ящики с трофеями отовсюду, куда ступила нога немецкого «освободителя».
Буквально на днях СБУ опубликовало аудиоперехват телефонного разговора российского военнослужащего со своей супругой. Та, ничуть не стесняясь, заказывает мужу «посылочку»: ноутбук, спортивный костюм, кроссовки и футболок побольше. И это лишь небольшая часть заказа. «Какой русский человек не сопрет ничего», - смеется в разговоре с супругом девушка.
Русская армия ведет себя в Украине как на оккупированной территории, громя магазины и вынося оттуда все, что можно погрузить и отправить домой. Пока в кадр попадают, скажем так, малогабаритные грузы – телефоны, планшеты, одежда и прочая «мелочевка».
Но готов спорить: пройдет совсем немного времени – и мы узнаем, как грабили Украину российские старшие офицеры. И мебельные гарнитуры, и ковры, и люстры там будут фигурировать. В российском министерстве обороны везде висят портреты маршала Жукова – а уж он-то до сих пор остается непревзойденным образцом «сбора трофеев», эшелонами их из Германии отправлял.
Хорошо известный азербайджанской публике по второй карабахской войне наемный стрингер Габрелянова – Семен «Тузик» Пегов обнаружил, что российские солдаты выкрали военные очки и обмундирование украинского полка «Азов». И кичатся этим! И этот позорный факт пропагандируется в российских СМИ!
Вопрос о том, почему российское командование не пресекает волну мародерства, представляется совершенно риторическим. Во-первых, командование само в этом замешано. Во-вторых, мотивация российских войск во время украинской «спецоперации» настолько слаба, что запрети им грабить – они вообще воевать не будут. Количество отказов военных принимать участие в агрессии в Украине непрерывно растет, затрагивая даже элитные части, вроде Псковской дивизии воздушно-десантных войск и спецназа Росгвардии, а потому командование пытается заинтересовать военнослужащих вот такими «материальными стимулами».
Ну и, пожалуй, главное. Право на мародерство является сегодня тем средством, которым Кремль обеспечивает себе лояльность среди невзыскательной прислуги. Не так давно главе «Russia today» Маргарита Симоньян было разрешено смародерничать FM-частоты уничтоженного «Эха Москвы». На днях такое же разрешение получил пропагандист Владимир Соловьев. Теперь его телеканал «Соловьев.Live» начнет вещать на частотах запрещенного российскими властями Euronews.
То есть мародерство на всех уровнях становится государственной политикой. Иными средствами российские «скрепы и духовность», по всей видимости, подпитать невозможно. В Кремле говорили о патриотизме и идеологии государственности, якобы пропитавшие все российское общество. В реальности же получился традиционный российский симулякр – без грабежа и мародерства все это невозможно.