Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:14

В средствах массовой информации и социальных сетях появляется все больше сообщений и свидетельств о фактах массового мародерства российской армии в Украине. В почтовых отделениях Белоруссии не протолкнуться от российских военных. Все они заняты только одним – отправляют посылки в Россию. Содержимое само разное - от сковородок и одежды до бытовой техники и всевозможных гаджетов. Источник этого товарного изобилия - населенные пункты Украины, которые российская армия освобождает от «нацистов, наркоманов и бандеровцев».

А ведь было уже такое. И не так уж, по историческим меркам, давно. С 1939 по 1943-й военнослужащие германского вермахта исправно посылали такие «посылочки» родным в Третьем рейхе. Из Франции, Польши, Голландии, России – аккуратно упакованные ящики с трофеями отовсюду, куда ступила нога немецкого «освободителя». Буквально на днях СБУ опубликовало аудиоперехват телефонного разговора российского военнослужащего со своей супругой. Та, ничуть не стесняясь, заказывает мужу «посылочку»: ноутбук, спортивный костюм, кроссовки и футболок побольше. И это лишь небольшая часть заказа. «Какой русский человек не сопрет ничего», - смеется в разговоре с супругом девушка. Русская армия ведет себя в Украине как на оккупированной территории, громя магазины и вынося оттуда все, что можно погрузить и отправить домой. Пока в кадр попадают, скажем так, малогабаритные грузы – телефоны, планшеты, одежда и прочая «мелочевка». Но готов спорить: пройдет совсем немного времени – и мы узнаем, как грабили Украину российские старшие офицеры. И мебельные гарнитуры, и ковры, и люстры там будут фигурировать. В российском министерстве обороны везде висят портреты маршала Жукова – а уж он-то до сих пор остается непревзойденным образцом «сбора трофеев», эшелонами их из Германии отправлял.